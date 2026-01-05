Kvinnlig personlig assistent till kvinna i Märsta
2026-01-05
Vi söker en lugn och omtänksam personlig assistent åt en kvinna i övre 60-års åldern.&nbs
p;
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom personlig hygien, måltider, av- och påklädning, hushållssysslor samt övriga behov som uppstår i vardagen. Andra aktiviteter kan vara att följa med på diverse utflykter eller bara promenera i närområdet. Kvinnan talar utan problem och kan själv berätta vad hon behöver hjälp med. Vi söker dock en person som snabbt kan sätta sig in i hennes rutiner och som är lyhörd och har ansvarskänsla.
Du som söker jobbet får gärna vara kvinna och över 40 år. Du behöver kunna tala och förstå svenska obehindrat. Önskvärt är att du bor i Märsta med omnejd. Parkeringsplats finns att tillgå om du kör bil till jobbet.
Du måste kunna jobba både dagar, kvällar och nätter. Under natten har vår uppdragsgivare väntetid, vilket innebär att du har möjlighet att sova under natten men assisterar vid behov.
Vi söker dig som vill och kan hoppa in extra vid behov, men som kan tänka dig få en rad med ca 2 kvällar/nätter per vecka framöver.
Om du är intresserad av att göra en positiv skillnad i någons vardag, vänligen skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
