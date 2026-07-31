Kvinnlig personlig assistent till glad tjej på Hammarö/Karlstad
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hammarö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hammarö
2026-07-31
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker personliga assistenter till en glad tjej på 18 år bosatt växelvis på Hammarö och Karlstad. Vi söker dig som är 25 år och uppåt med erfarenhet inom personlig assistans. Denna gång söker vi endast kvinnor. Du ska kunna arbeta på ett strukturerat arbetssätt och det är av vikt att följa aktuella rutiner. Du bör ha erfarenhet av arbete med personer med autism.
Som person ska du vara ansvarsfull, lugn och trygg, veta hur man arbetar lågeffektivt. Då struktur i arbetet är av vikt söker vi dig som är plikttrogen och har hög arbetsmoral.
Stimulans och aktiviteter är en del av det dagliga arbetet där du som assistent ska kunna bidra till att kunden får möjlighet att ta del av samhället och utvecklas.
Arbetstider är varierande i dagsläget är det på skoldagar 15.00-21.00 helg och ledig dag är tiden 10.00-21.00
I rollen ingår det att hjälpa till med:
Kommunikation
Planera och följa med på aktiviteter
Social träning
Av- och påklädnad
Personlig hygien
Viss matlagning
Viss städning och tvätt
Övrigt
Körkort är ett plus, kunden har tillgång till bil ibland och trivs med att vara ute och åka.
Vara rökfri
Ha god kunskap i det svenska språket
Det finns katt i hemmet
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med funktionshidrade uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
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653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017074