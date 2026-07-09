Kvinnlig personlig assistent till ett uppdrag i Handen
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-07-09
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Vi söker dig som har stora möjligheter att hoppa in med kort varsel. Du arbetar aktivt efter tydliga fastställda rutiner både i vår kunds hem och vid aktiviteter. Hög arbetsmoral och ansvarskänsla behövs här.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent.
Kunden väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs vid personlighet.
Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter, säkerställs genom introduktionspass.
Jag är en glad kille i 26års åldern som bor ensam i en lägenhet i Handen. Jag har Lesch-Nyhans syndrom och sitter i rullstol så lyft förekommer. Jag behöver hjälp med allt i min vardag. Jag tycker om att hitta på roliga saker, spela tv spel och musik är ett stort intresse. När du jobbar med mig behöver jag ha ditt fulla fokus.
För att du ska fungera bra ihop med vår kund behöver du ha egenskaper som uppmärksam, lyhörd och tålmodig.
Arbetstiderna är oftast kvällspass med väntetid på natten.
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske innan anställning kan påbörja så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
136 35 HANDEN Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9998734