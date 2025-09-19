Kvinnlig personlig assistent till en tjej i Åkersberga
2025-09-19
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en tjej i Åkersberga.
Brukaren behöver stöd och hjälp med alla aktiviteter i sin vardag, kan gå men använder rullstol när hon inte orkar.
Du som söker är en kvinna, du är alert och social, fysiskt frisk och gillar promenader. samt att du är flexibel och självgående. Du kan hantera spontana utflykter och händelser och är beredd att kasta om ett arbetspass emellanåt om så krävs. Du är en ärlig och pålitlig person som äger förmågan att kunna skapa en positiv atmosfär omkring dig.
Du är strukturerad och har förmågan att själv kunna se vad som behöver göras.
Det är viktigt att du kan ta egna initiativ men även följa instruktioner och rutiner.
I dina arbetsuppgifter ingår sysslor som att hjälpa uppdragsgivaren med alla grundläggande behov såsom personlig hygien, på - och avklädning samt sedvanliga hushållssysslor såsom att städa, tvätta, handla och laga mat tillsammans med uppdragsgivaren.
Vi vill att du som söker har goda referenser, gärna från dina tidigare arbeten, det är ett krav att du har arbetat som personlig assistent tidigare. Arbetstiderna är vardagar som helger.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket.
Du är välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: amin@assistansteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Åkersberga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet i Sverige AB
(org.nr 556997-2937), http://www.assistansteamet.se Arbetsplats
Åkersberga Kontakt
Kundansvarig
Amin Ahmed amin@assistansteamet.se 0723381040 Jobbnummer
9518073