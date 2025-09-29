Kvinnlig personlig assistent till en härlig tjej i Kista
2025-09-29
Nu söker vi en kvinnlig personlig assistent som är intresserad av att vara vikarie.
Du som söker ska vara pålitlig, flexibel och engagerad person som är noggrann i sitt arbete. Du bör ha ett stort engagemang och ta ditt arbete på största allvar. Rökfrihet är ett krav. Stor vikt läggs vid personkemi!
På kundens begäran ser vi gärna kvinnliga sökande.
Vem söker vi?
• Du är lugn, stabil och trygg.
• Du är en positiv person som ser lösningar snarare än problem.
• Du är lyhörd och har förmågan att läsa av och förstå kundens behov.
• Du tar egna initiativ och är professionell i ditt arbete.
• Du är strukturerad, ordningsam och ansvarstagande.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vårdyrket.
• Erfarenhet av arbete med sondmatning är ett plus.
• Du pratar svenska
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett deltidsjobb.
