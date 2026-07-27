Kvinnlig personlig assistent till aktiv kvinna i 30-årsåldern Svedala
Ideella Föreningen Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Föreningen Smil i Malmö
, Vellinge
eller i hela Sverige
Om mig
"Jag är en positiv och social kvinna i 30-årsåldern som bor i egen lägenhet i Svedala. Efter en bilolycka behöver jag assistans dygnet runt. Jag använder rullstol och talar långsamt men är fullt verbal.
Jag älskar musik, humor, spelkvällar och att vara aktiv när orken tillåter. Jag tränar på gym, tar gärna långa promenader och drömmer om att börja rida igen och kanske skaffa katt. Ibland spelar jag musik på hög volym och dansar loss när energin spritter!
Jag är stolt över att vara medlem i Kooperativet SMIL – ett icke vinstdrivande kooperativ som värnar både assistenter och brukare."Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Stöd i vardagliga moment i hemmet
Förflyttningar och personlig omvårdnad
Träning, promenader och fritidsaktiviteter
Stöd i kommunikation och struktur
Förekommande serviceuppgifter i hemmet
Vem är du?
Vi söker dig som:
är kvinna
trivs i en lugn och trygg assisterande roll
är flexibel och tycker om varierade arbetsuppgifter
har humor och tålamod
kan arbeta både dag, kväll, helg och vaken natt
vill ha ett långsiktigt uppdrag med god personkemiKvalifikationer
B-körkort
Rökfri
Bekväm med hund och katt i hemmet
Tillgänglig för udda arbetstider
Tjänstens omfattning
Vi söker timvikarier som kan hoppa in vid sjukdom
Det finns även en tjänst på ca 65 % som kan övergå till en visstidsanställning (FVT)
Arbetstider
Vardagar: 07–15, 15–23, samt vaken natt 23–07
Helgpass: 08–20 eller 20–08 (12‐timmarspass)
Om SMIL
SMIL är en brukarstyrd förening som anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd. Vi är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse.
SMIL har självklart kollektivavtal, vilket bland annat innebär att våra personliga assistenter har tillgång till tjänstepension. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och anordnar regelbundet olika utbildningar som du som personlig assistent har stor nytta av i ditt arbete.
Vi är en IfA‐godkänd assistansanordnare med rötter i den rörelse som en gång banade väg för att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. Hos SMIL finns både medlemmar och anställda som varit med sedan kooperativets tidiga start. SMIL har dessutom tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.
Läs gärna mer på: www.kooperativetsmil.seSå ansöker du
Sök gärna redan idag genom att skicka CV och personligt brev till 9061@kooperativetsmil.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: 9061@kooperativetsmil.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Föreningen Smil
Grynbodgatan 5 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
10012553