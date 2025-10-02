Kvinnlig personlig assistent till 9-årig kille i Helsingborg
2025-10-02
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Är du en lojal och engagerad kvinna som söker ett meningsfullt extrajobb?
Vi söker dig som vill arbeta på lördag kvällar jämna veckor mellan kl 16.00-00-00 med vår pigga och glada kund.
Vår kund har autism och diabetes. Han är 9 år och bor i centrala Helsingborg. Han tycker bland annat om att leka med bilar, vara ute på lekplatsen och titta på tecknade program.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Följa med på aktiviteter och utflykter
Vara ett närvarande stöd som ser när det är dags att ta initiativ eller att ta ett steg tillbaka.
Motivera och stötta kunden i vardagen
Assistera vid måltider och personlig hygien
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Lugn och stabil
Visa empati och ha ett genuint intresse att stötta andra till ett bra och självständigt liv
Gärna ha erfarenhet av assistans eller annat omsorgsarbete sedan tidigare
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Lördag jämn vecka 16.00-00.00
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 251031
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Camilla Hallbäck/Larsencamilla.hallbacklarsen@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Pia Håkansson pia.hakansson@frosunda.se Jobbnummer
9537437