Kvinnlig personlig assistent sökes utanför Gustavsfors, ca 60 %
2025-08-31
Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna utanför Gustavsfors, ca 60 %
Vill du arbeta nära en person, i en lugn och naturnära miljö, där din insats gör verklig skillnad i vardagen? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
En kvinna som bor i hus på landet söker nu en personlig assistent. Arbetstiderna är vanligtvis 09.00-16.00, med arbete varannan helg.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag. Du hjälper henne med hushållssysslor, viss omvårdnad och följer med på aktiviteter. En stor del av hennes liv kretsar kring trädgården - odling, blommor och allt det gröna. Därför söker vi dig som delar det intresset och tycker om att vistas utomhus.
För att jobbet ska fungera behöver du:
Ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen. (När ni åker iväg på aktiviteter kör du kvinnans bil.)
Tycka om djur, eftersom katt finns i hemmet.
Tjänsten är på cirka 60 % och börjar som timanställning. Om ni trivs tillsammans kan den övergå i visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar. Det finns även möjlighet att arbeta som timvikarie vid behov.
Här får du ett arbete där både närvaro och personkemi är avgörande - och där du samtidigt får möjligheten att arbeta i en miljö fylld av grönska, lugn och vardagsmening.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/214". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9483955