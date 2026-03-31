Kvinnlig personlig assistent sökes till vikariat, 80 % utanför Falkenberg
2026-03-31
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Falkenberg
Kvinnlig personlig assistent sökes till ett vikariat om 80 % utanför Falkenberg
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad - på riktigt?
Jag letar efter en kvinnlig personlig assistent för
- ett långtidsvikariat på dagar, kvällar och helger, 80 % enligt ett rullande schema med arbetstider 08.
00-21.00.
Jag har dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Lite om mig:
Jag är en kvinna 50+ som bor med min man i en villa utanför Falkenberg. Mitt liv är fullt av familj, vänner och engagemang - och jag vill fortsätta leva det precis så! Efter en olycka är jag helt förlamad och behöver assistans med det mesta i vardagen: förflyttningar, måltider, toalettbesök, att laga mat, klappa husdjuren och fixa mig inför mina offentliga framträdanden.
Med andra ord - ett helt vanligt liv, men med lite speciella förutsättningar. Och det är här du kommer in!
Vem är du?
Du är noggrann, uppmärksam och snabb på att läsa av situationer. Du hör på min röst om jag är trött, stressad eller peppad - och du fattar hur viktig din roll är för att jag ska kunna vara allt det jag vill: mamma, fru, vän, kollega, dotter.
Du behöver inte ha jobbat inom vården tidigare, men du ska vara beredd på att jobbet är fysiskt krävande. Körkort är ett måste, och du ska vara trygg bakom ratten, eftersom du kommer att köra min bil i tjänsten.
Vad får du?
Tjänsten börjar som en timanställning. Trivs vi tillsammans så kan tjänsterna komma att övergå ett långtidsvikariat om 80 %.
Ditt jobb - mitt liv!
Låter det här som något för dig? Hör av dig!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/90". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
För detta jobb krävs körkort.
GIL Kontakt
Annki Johansson 0704-191964
9829306