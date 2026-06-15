Kvinnlig personlig assistent sökes till vaken natt, ca 80% (vikariat)
Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lerum
2026-06-15
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, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en trygg och ansvarsfull kvinnlig personlig assistent för arbete vaken natt hos en 16-årig pojke med epilepsi och autism. Pojken bor med sina föräldrar och syster i ett hus i Gråbo, Lerums kommun. Vi söker någon som till en början kan jobba 1 natt/vecka, vilket därefter kommer bli ett vikariat på 3 nätter/vecka.
Du blir en viktig del i att skapa en lugn, säker och stabil nattmiljö för pojken. Vi söker dig som är lugn, lyhörd och ansvarstagande. Du har förmåga att agera tryggt i akuta situationer och kan arbeta självständigt under nattpass.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Tjänst: Vikariat, ca 80%
Arbetstid: kl. 21:30–08:00 (vaken natt)
Omfattning: cirka tre nätter i veckan
Start: enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Tillsyn och stöd under natten
Hantering och uppföljning av epileptiska anfall
Skapa trygghet och struktur
Dokumentation enligt rutiner
Enklare praktiska moment vid behov
Morgonrutiner innan skolanKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med epilepsi och autism (krav)
God kunskap om lågaffektivt bemötande
Flytande svenska i tal och skrift (krav)
B-körkort (krav)
Erfarenhet av arbete inom LSS är meriterande
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör stor skillnad
Introduktion och stöd i uppdraget
Trevlig arbetsmiljö i hemmetSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905401-2052312". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Brobacken 1 (visa karta
)
443 30 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
9963262