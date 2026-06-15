Kvinnlig personlig assistent sökes till vaken natt, ca 80% (vikariat)

Ågrenska AB (Svb) / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum
2026-06-15


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Visa alla jobb hos Ågrenska AB (Svb) i Lerum, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Vi söker nu en trygg och ansvarsfull kvinnlig personlig assistent för arbete vaken natt hos en 16-årig pojke med epilepsi och autism. Pojken bor med sina föräldrar och syster i ett hus i Gråbo, Lerums kommun. Vi söker någon som till en början kan jobba 1 natt/vecka, vilket därefter kommer bli ett vikariat på 3 nätter/vecka.
Du blir en viktig del i att skapa en lugn, säker och stabil nattmiljö för pojken. Vi söker dig som är lugn, lyhörd och ansvarstagande. Du har förmåga att agera tryggt i akuta situationer och kan arbeta självständigt under nattpass.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Om tjänsten
Tjänst: Vikariat, ca 80%

Arbetstid: kl. 21:30–08:00 (vaken natt)

Omfattning: cirka tre nätter i veckan

Start: enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter
Tillsyn och stöd under natten

Hantering och uppföljning av epileptiska anfall

Skapa trygghet och struktur

Dokumentation enligt rutiner

Enklare praktiska moment vid behov

Morgonrutiner innan skolan

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med epilepsi och autism (krav)

God kunskap om lågaffektivt bemötande

Flytande svenska i tal och skrift (krav)

B-körkort (krav)

Erfarenhet av arbete inom LSS är meriterande

Vi erbjuder

Ett meningsfullt arbete där du gör stor skillnad

Introduktion och stöd i uppdraget

Trevlig arbetsmiljö i hemmet

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905401-2052312".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ågrenska AB (svb) (org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Brobacken 1 (visa karta)
443 30  LERUM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ågrenska

Jobbnummer
9963262

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