Kvinnlig personlig assistent sökes till uppdrag utanför Gällivare C
Gällivare kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gällivare Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gällivare
2026-07-23
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Jobba som Personlig Assistent i Gällivare kommun Om tjänsten:
Avdelningen för funktionshinder inom socialförvaltningen i Gällivare kommun söker engagerade personliga assistenter. Ditt uppdrag är att stödja personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv. Arbetet är personligt utformat och anpassas efter den enskildes behov och önskemål.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Arbetet som personlig assistent är varierande och innebär att du anpassar dina arbetsuppgifter tillsammans med den du assisterar. Du behöver vara lyhörd, trygg och självständig i ditt arbete. Erfarenhet från vård och omsorg är meriterande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom vård och omsorg, såsom undersköterska, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska kunna svenska i både tal och skrift och ha grundläggande datakunskaper. Körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi?
Gällivare kommun erbjuder dig bland annat friskvårdsbidrag, trivselpeng och möjlighet till semesterväxling. Du blir även medlem i Gällivare kommuns fritidsförening.
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till provanställning. Arbetstider varierar med förmiddag, eftermiddag och helg.Ersättning
Individuell lönesättning. Ange gärna dina löneanspråk i din ansökan.Så ansöker du
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-06-30
Skicka din ansökan med CV till oss. Intervjuer sker löpande.
Kontaktinformation:
För mer information kontakta tf. Enhetschef Clarie Dee Grundström via e-post: clariedee.grundstrom@gallivare.se
. För fackliga frågor, kontakta Kommunal på tel: 010-4429919 eller via e-post: Gallivare.norrbotten@kommunal.se
.
Varmt välkommen med din ansökan till ett meningsfullt arbete där du gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
10010271