Kvinnlig personlig assistent sökes till uppdrag i Vallentuna
Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna
2025-12-30
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: reception@rtfl.se Arbetsgivare Rtfl Care AB
(org.nr 556824-9915)
186 44 VALLENTUNA Arbetsplats
Rtfl Care AB Jobbnummer
9665992