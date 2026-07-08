Kvinnlig personlig assistent sökes till uppdrag i Katrineholm

Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm
2026-07-08


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RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.

Vad innebär jobbet som personlig assistent?

Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav

Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter

God förmåga att kommunicera på arabiska, både i tal och skrift

Vi erbjuder

Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.

En chans att göra en verklig skillnad i någons liv.

Arbetstider: 15:00-20:30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rtfl Care AB (org.nr 556824-9915)
127 02  SKÄRHOLMEN

Jobbnummer
9997086

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