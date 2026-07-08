Kvinnlig personlig assistent sökes till uppdrag i Katrineholm
Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2026-07-08
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RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på arabiska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv.
Arbetstider: 15:00-20:30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rtfl Care AB
(org.nr 556824-9915)
127 02 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9997086