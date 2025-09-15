Kvinnlig personlig assistent sökes till ung tjej i Borås, 70%
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2025-09-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en 19-årig tjej med fysisk och kognitiv funktionsnedsättning samt epilepsi.
Hon behöver hjälp med allt i vardagen och behöver motiveras i aktiviteter.
Arbetet sker i hemmet och i skolan. Arbetstiderna är förlagda på dag- och kvällstid under vardagar samt varannan helg.
Du stöttar med personlig omvårdnad, träning, mat och kommunikation. Hon kommunicerar via dator och bilder.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Körkort (manuell bil)
God fysik
Talar och förstår svenska bra
Du är trygg, stresstålig och har en positiv inställning. Tjänsten börjar som timanställning och kan övergå till visstidsanställning så länge uppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 70%, kan bli mer.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/233". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9509900