Kvinnlig personlig assistent sökes till ung kvinna i Uddevalla/Ljungskile
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2026-01-15
Jag är en positiv och social 25-årig kvinna som söker en kvinnlig personlig assistent som vill arbeta dag, kväll, helg och natt med sovande jour (3,5 h).
Arbetstiderna är varierande och följer ett rullande schema, tjänstgöringsgrad cirka 50-75 %.
Om mig
Jag har ett stort intresse för musik och film, och jag tycker om att bada och träffa kompisar. Jag bor i en egen lägenhet i Uddevalla och ibland tillbringar jag tid hos mina föräldrar i Ljungskile och då är arbetsplatsen där.
Jag har en CP-skada och ett stort omvårdnadsbehov. Du hjälper mig bland annat med omvårdnad, sondmatning, träning och användning av mina hjälpmedel, såsom hostmaskin och Pari Boy. Jag trivs med tydliga rutiner - därför är det viktigt att du också gör det.
Jag kommunicerar med hjälp av ögonstyrning, kommunikationskartor och bilder, vilket gör att du behöver behärska svenska flytande för att kunna tolka mig i olika situationer. Datorvana är ett plus.
Vem söker jag?
Du som:
• Är kvinna
• Är lugn, trygg och tycker om att arbeta nära en annan person
• Har körkort och egen bil (för att ta dig till jobbet och för att köra min bil)
• Trivs med rutiner och struktur
Talar och förstår svenska obehindrat
Du börjar som timanställd, med möjlighet till visstidsanställning om vi trivs ihop - så länge uppdraget varar.
Arbetstiderna är dag, kväll, helg och natt med sovande jour 3,5 h, enligt rullande schema.
Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Ersättning

Individuell lönesättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9686433