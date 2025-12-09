Kvinnlig personlig assistent sökes till positiv tjej, 60 % sydvästra Gbg
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-12-09
Kvinnlig personlig assistent sökes till positiv tjej, 60 % sydvästra Gbg
Kvinnlig personlig assistent sökes åt Leah, en social och glad tjej på 11 år, som bor tillsammans med sin familj i Hovås.
För jobb på eftermiddagar/kvällar på vardagar och lite längre pass varannan helg.
Leah behöver bl a hjälp med träning på träningsmatta på golvet. Därför är det viktigt att du är rörlig och inte har problem med din kropp. Hon har lift hemma, men det kan förekomma lyft.
Hon har inte någon verbal kommunikation, utan kommunicerar via podd-bok. Om du inte redan kan detta, så kommer du bli upplärd. Men det är viktigt att du pratar och förstår svenska mycket bra, eftersom du skall tolka Leah inför hennes omgivning. Leah gillar att läsa böcker för barn mellan 0-9 år och när det kommer till tidningar, så ligger Pets och Top Model i topp.
Eftersom Leah tränar i uppvärmda bassänger, är det viktigt att du kan vara med i badet. Du kan inte heller vara allergisk och/eller rädd för hästar i och med att Leah rider och du skall vara med och assistera.
Vidare gillar hon att göra utflykter, allt ifrån Liseberg, Universeum till biblioteket.
För att arbeta med barn måste du, enligt lag, ha utdrag ur belastningsregistret, vilket du kan söka härhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
om du har Kivra så kryssa i att du vill ha det till din digitala mejlbox, så får du det snabbt och kan dessutom vidarebefordra det.
Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt assistent!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
- Vid en eventuell intervju förväntas du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
GIL
Lena Svensk 031-636487
