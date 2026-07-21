Kvinnlig personlig assistent sökes till man i Trelleborg
Sydassistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2026-07-21
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Personliga assistenter sökes till man i Trelleborg
Sydassistans söker nu personliga assistenter till en glad och social 35-årig man med funktionsnedsättning.
Tjänster:
38.13 t/v.
29,77 t/v vikariat t.o.m. 2026-06-13
12,42 t/v.
Uppdragsgivaren bor i egen lägenhet i Trelleborg och har behov av stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med:
• Förflyttningar (med hjälp av lift)
• Personlig hygien
• Hemmets skötsel
• Deltagande i fritidsaktiviteter
• Utflykter
Uppdragsgivaren har egen bil, och det är därför ett krav att du har körkort (automatbil) och är bekväm med att köra.
Arbetstid Du kommer att arbeta enligt ett rullande schema som inkluderar dag-, kvälls- och helgpass samt sovande jour.
Vem söker vi? Vi söker dig som är en kvinna mellan 25–55 år, rökfri och som har ett lugnt, ansvarsfullt och positivt förhållningssätt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, men det är inget krav.
Vi söker dig som är glad och lösningsfokuserad, samt har intresse för spel, tv och utflykter. God kommunikationsförmåga är viktig då uppdragsgivaren uppskattar ett lugnt och tydligt tal.
Uppdragsgivaren deltar i daglig verksamhet några dagar i veckan där du som assistent följer med.
Vi söker även behovsvikarier som kan hoppa in vid ordinarie assistenters sjukdom eller ledighet.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariation i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter.
Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsvariation, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just ni uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans Aktiebolag
(org.nr 556476-1137), https://sydassistans.tidvis.se/lediga_tjanster
Limhamnsvägen 128 (visa karta
)
216 12 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydassistans AB Jobbnummer
10008313