Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna utanför Ytterby, ca 75 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-06-21
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Vissa jobb handlar om arbetsuppgifter. Andra handlar om människor.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vardagen för en kvinna i 40-årsåldern som bor lantligt strax utanför Ytterby/Kungälv. Här får du ett arbete där närvaro, omtanke och personkemi betyder allt.
Kvinnan lever med ett omfattande rörelsehinder, epilepsi och kommunicerar inte med tal. Det innebär att du behöver vara uppmärksam, lyhörd och nyfiken på andra sätt att kommunicera. Med tiden lär du känna hennes uttryck, vanor och behov – och det är där den verkliga skillnaden görs.
Det här är ett jobb för dig som uppskattar ett lugnare tempo och som förstår värdet av att finnas där, både i det stora och det lilla. Vissa dagar handlar om aktiviteter och vardagssysslor, andra om att skapa trygghet, struktur och en bra dag utifrån hennes förutsättningar.
Du behöver inte kunna allt från början. Det finns hjälpmedel, tydliga rutiner och en genomtänkt introduktion. I vissa arbetspass arbetar du tillsammans med en kollega i dubbelassistans.
Vi tror att du är en person som:
Är trygg, varm och ansvarstagande. Har tålamod och förmåga att se människan bakom funktionsnedsättningen. Trivs med att arbeta nära en annan person och bygga en långsiktig relation. Är uppmärksam på detaljer och tycker om att skapa struktur och trygghet. Har körkort och tillgång till bil, eftersom arbetsplatsen ligger lantligt.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och varannan helg. Arbetspassen varierar i längd med både korta och långa arbetspass och ligger vanligtvis mellan kl. 08.00 och 20.00.
Tjänsten börjar som timanställning och övergår, om ni trivs tillsammans, till en visstidsanställning på cirka 75 procent så länge assistansuppdraget varar.
Vi lägger stor vikt vid personkemi. Om du söker ett arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas liv – och samtidigt bli en uppskattad del av hennes vardag – ser vi fram emot att höra från dig.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
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400 22 YTTERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9971586