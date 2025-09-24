Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i Ljusterö
2025-09-24
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Personlig assistent sökes till kvinna på vackra Ljusterö
Vill du arbeta med något meningsfullt i en vacker skärgårdsmiljö? Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna med fysisk funktionsnedsättning som bor i Österåkers kommun, på natursköna Ljusterö.
Hon lever ett aktivt liv tillsammans med sina vuxna barn och uppskattar att vara ute i naturen, odla, pyssla med blommor och gå ut och äta. Hon studerar svenska på SFI och vill gärna träna språket hemma också.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i hennes vardag, både i hemmet och när hon vill vara ute och hitta på saker.
Om rollen
Du kommer att hjälpa henne med:
• Förflyttningar och personlig hygien
• Andra dagliga moment i hemmet
• Kommunikation och stöttning när det kan vara svårt att uttrycka behov
• Att möjliggöra aktiviteter utanför hemmet
Hon använder rullstol och lever med en MS-liknande sjukdom. Det är viktigt att du aktivt frågar om hon behöver hjälp, eftersom det ibland kan vara svårt för henne att be om stöd själv.
Vi söker dig som är:
• Lyhörd och empatisk
• Ansvarsfull och pålitlig
• Fysiskt kapabel och trygg i att ge praktiskt stöd
• Erfaren av personlig assistans (meriterande men inget krav)
• Kvinnlig sökande (önskemål från kunden)
Arbetstider
• Dagpass: 08.00-16.00
• Kvällspass: 16.00-22.00
• Nattpass: 22.00-08.00 (vaken natt, betalt hela passet)
Tjänsten kan börja som vikariat, men för rätt person finns möjlighet till fast anställning.
Vi erbjuder
• Trygg anställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag
• Nära stöd från arbetsledning
• Ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad
Evanda Assistans AB är ett engagerat och tryggt assistansbolag som alltid sätter kundens livskvalitet och personalens trivsel i första rummet. Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder personligt anpassad assistans med fokus på respekt, trygghet och omtanke.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till jobb@evanda.se
.
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Evanda, hos oss får du arbeta meningsfullt och göra verklig skillnad! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
