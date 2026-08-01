Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i Ljusterö
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2026-08-01
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evanda Assistans AB i Österåker
, Täby
, Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Personlig assistent sökes – Ljusterö, Österåkers kommunPubliceringsdatum2026-08-01Företaget
Kunden är en kvinna med en MS-liknande neurologisk sjukdom och fysisk funktionsnedsättning. Hon bor på natursköna Ljusterö och lever ett aktivt liv tillsammans med sina vuxna barn.
Hon tycker om naturen, odling, blommor och restaurangbesök. Kunden studerar svenska (SFI) och vill gärna träna språket hemma i vardagen.
Kunden Sitter i rullstol och behöver aktivt stöd i vardagen. Hon har svårt att själv uttrycka sina behov, men är fullt klar i huvudet. Därför är det viktigt att du är lyhörd, engagerad och hjälper henne genom att ställa frågor som:
"Vill du gå ut?"
"Behöver du dricka?"
"Ska vi tvätta?"Dina arbetsuppgifter
Hjälp med förflyttningar och personlig hygien
Stöd i dagliga hushållssysslor
Stöd i kommunikation och att uttrycka behov
Aktiviteter utanför hemmet
Träning och lättare massage
Hantering av andningsmask och hostmaskin
Viktigt i rollen
Du behöver vara aktiv och uppmärksam på kundens behov
Lyhördhet, flexibilitet och initiativförmåga är mycket viktiga egenskaper
Du arbetar nära kunden i hennes vardagKvalifikationer
Vi söker dig som är:
Seriös, ansvarstagande och engagerad
Flexibel och tillgänglig vid behov
Lyhörd och empatisk
Fysiskt kapabel för praktiskt omvårdnadsarbete
Verkligen vill arbeta och göra skillnad
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet som personlig assistent
Körkort (prioriteras i urvalet)
Erfarenhet av personlig assistans eller vårdarbete
Kvinnlig sökande önskas enligt kundens önskemål.
Anställningsform
vikariat
Arbetstider
Dag/kväll: 08.00–21.00
Natt: 21.00–08.00 (vaken natt)
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Nära stöd från arbetsledning
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Arbete i inspirerande skärgårdsmiljöSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:jobb@evanda.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750)
183 68 TÄBY Kontakt
Kontakt
Soheila Soltanpour Soheila.Soltanpour@evanda.se 0721919329 Jobbnummer
10017770