Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i Gränna
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-01-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Jönköping
, Boxholm
, Mjölby
, Alingsås
, Motala
eller i hela Sverige
Jag är en 53-årig kvinna med muskelsjukdom som gradvis försämras och söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent
Plats: Gränna
Tider: Varierande dagar
Jag söker dig som kan vara mina förlängda armar och ben som kan hjälpa till praktiskt, medan jag själv står för tänkandet, planerandet och pratandet. Jag behöver hjälp med det fysiska, men klarar det mentala helt själv.
Jag önskar en assistent som är trygg i sin roll och ser yrket som just ett arbete inte som en möjlighet att skaffa nya vänner. Jag värnar om mitt privatliv, och söker därför någon som respekterar gränser och kan följa rutiner.
Att ha ett intresse för matlagning är ett krav, jag gillar att laga mat och ser gärna att du delar det intresset. Jag tycker också om att träna.
Energitjuvar undanbedes. Jag söker dig som kommer med lugn, respekt och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Kvinnlig sökande (gärna 25 år eller äldre)
Flytande svenska
Körkort och tillgång till bil
Intresse för matlagning
Känner du igen dig i detta och vill bli en viktig del av min vardag, utan att ta över den?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9680762