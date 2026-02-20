Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i Gränna
2026-02-20
Jag är en 53-årig kvinna med muskelsjukdom som gradvis försämras och söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent
Plats: Gränna
Tider: Varierande dagar
Jag söker dig som kan vara mina förlängda armar och ben som kan hjälpa till praktiskt, medan jag själv står för tänkandet, planerandet och pratandet. Jag behöver hjälp med det fysiska, men klarar det mentala helt själv.
Jag önskar en assistent som är trygg i sin roll och ser yrket som just ett arbete inte som en möjlighet att skaffa nya vänner. Jag värnar om mitt privatliv, och söker därför någon som respekterar gränser och kan följa rutiner.
Att ha ett intresse för matlagning är ett krav, jag gillar att laga mat och ser gärna att du delar det intresset. Jag tycker också om att träna.
Energitjuvar undanbedes. Jag söker dig som kommer med lugn, respekt och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Kvinnlig sökande (gärna 25 år eller äldre)
Flytande svenska
Körkort och tillgång till bil
Intresse för matlagning
Känner du igen dig i detta och vill bli en viktig del av min vardag, utan att ta över den?
Välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
