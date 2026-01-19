Kvinnlig personlig assistent sökes till kvinna i centrala Stockholm ca 50%
2026-01-19
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag söker en engagerad och ansvarsfull person som vill bli en viktig del av mitt assistansteam!
Jag är en aktiv kvinna på 26 år med en muskelsjukdom (Spinal muskelatrofi typ 3). Jag har inga kognitiva svårigheter och lever ett självständigt liv tillsammans med min fästman i centrala Stockholm.
Arbetet innebär att stötta mig i vardagen - både i hemmet, i arbetet och vid fritidsaktiviteter som resor och sociala evengemang. Som assistent för mig blir du en möjliggörare och inte en vårdare. Du hjälper till så att vardagen flyter på, samtidigt som du bidrar till en trygg och trevlig miljö.
Om rollen:
Det här är inte ett traditionellt assistentjobb där du bara följer en lista av uppgifter. Det är en roll där du blir en naturlig del av vardagen och en partner i att få allt att fungera.
Du kommer att:
Stötta med dagliga rutiner som personlig omvårdnad, påklädning och hushållssysslor
Hjälpa till vid arbetet och andra aktiviteter utanför hemmet
Hantera praktiska moment som förflyttningar, enklare matlagning och hushållsadministration
Vara följsam i en vardag som ibland är lugn, ibland händelserik
Hjälpa till med enklare hårstyling (t.ex. locka håret)
Vara delaktig vid resor eller spontana aktiviteter
Jag söker dig som:
Det viktigaste för mig är inte erfarenhet eller kvalifikationer. Det viktigaste för mig är vem du är som person och att du har hjärtat på rätt ställe!
Är självgående och nogrann men lyhörd - du tar egna intiativ och ansvar men frågar när du är osäker
Har känsla för när du ska hålla dig i bakgrunden och när du ska agera
Hantera växlingen mellan lugna och mer intensiva dagar
Är nogrann, flexibel och har en positiv inställning till livet
Är en teamplayer som ställer upp när det behövs och bidrar till ett tryggt och trevligt arbetsklimat
Krav för tjänsten:
Kvinna, cirka 20-40 år
Stark svenska
God fysisk styrka, då manuella förflyttningar sker med en välutvecklad förflyttningsteknik
Flexibel och tillgänglig, gärna någon som kan hoppa in extra vid behov
Intresse för hårvård och hårstyling, då du hjälper mig med enklare vardagsstylingar som att locka håret
Inte hundrädd, eftersom jag ibland är hundvakt till en liten sötnos
Meriterande att ha erfarenhet som personlig assistent men inget krav

Publicineringsdatum 2026-01-19

Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: ca 50% med möjlighet att jobba extra
Tillträde: omgående
Arbetstider: Blandade dag- och kvällspass samt varannan helg:
Måndag-torsdag: 07:00-15:00 / 15:00-00:00
Fredag: 08:00-17:00 / 17:00-02:00
Lördag: 09:00-18:00 / 18:00-02:00
Söndag: 09:00-18:00 / 18:00-00:00
Tiderna går att diskutera vid behov.
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat arbetslag som ställer upp för varandra
En varierad arbetsvardag med både lugna och aktiva dagar
OB-ersättning, semesterersättning och tjänstepension
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Utbildning och introduktion relaterat till ditt uppdrag
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV och några rader om dig själv! Rekrytering sker löpande, så tveka inte att höra av dig.
Beställ belastningsregister från Polisen direkt till din Kivra, utdraget för LSS arbete med barn funktionshinder.
Personbevis för anställning, direkt från Skatteverket.
Samt namn och nummer på referens.
Ha detta gärna redo för intervju
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
