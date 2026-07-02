Kvinnlig personlig assistent sökes till flicka i centrala Oskarshamn
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oskarshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oskarshamn
2026-07-02
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS).
Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss grad. Du får ge andra livskvalité, god och nära omvårdnad och trygghet, och du får själv möjlighet att utvecklas som person i ödmjuka möten med andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en liten flicka i centrala Oskarshamn. Under vardagarna befinner sig flickan i skolan på dagtid där du som assistent följer med. Resterande tid är i hemmet och hon behöver hjälp med allt i vardagen såsom förflyttning, omvårdnad och kommunikation m.m.
Vi tror att du som söker är en barnkär person och är trygg i att jobba med barn med avancerade medicinska behov. Arbetet ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet och lyhördhet. Du har en god förmåga att se helheten och den enskilde individens förutsättningar och behov. Du är godhjärtad, lugn, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Personkemi är A och O. Flickan bor tillsammans med sina föräldrar och familj, växelboende och man behöver ha ett nära samarbete med dem och följa rutiner i de olika hemmen.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn eller inom personlig assistans. Erfarenhet av epilepsi är meriterande. Det är ett krav att vara rökfri och ha goda språkkunskaper i svenska. Flickan önskar endast kvinnliga sökare.
Stämmer detta in på dig? Välkommen in med din ansökan till oss redan idag då löpande rekrytering kan komma att ske.
I assistansen Oskarshamn kommun ingår samarbete med andra assistansärenden, där man har 13 assistansärenden. Tjänsten hos flickan är på 65% och resterande tid upptill 100% kombineras med 12 andra assistansärenden. Arbetstiderna ärdag och kväll. OB-tider och helgarbete ingår i tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Löpande rekrytering sker så ansök redan idag!
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef OF
Veronica Svensson veronica.svensson@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9989911