Kvinnlig personlig assistent sökes till ett barn i Mjölby
2026-02-27
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent för en 5-årig flicka med Aicardis syndrom och svårbehandlad epilepsi, bosatt i Mjölby tillsammans med sin mamma, pappa och storasyster.
Uppdragsgivaren har ett omfattande hjälpbehov - hon kan inte gå eller förflytta sig själv och behöver ständig tillsyn på grund av sin epilepsi. Hon kommunicerar inte verbalt utan uttrycker sig genom mimik och kroppsspråk. I dagsläget förflyttas hon manuellt med hjälp av ståskal och en specialanpassad barnvagn, och hon sondmatas.
Vi söker dig som är barnkär, ansvarsfull och har stort tålamod. Erfarenhet inom vård och/eller utbildning som undersköterska är ett stort plus, särskilt med tanke på epilepsin. Du bör vara minst 25 år.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Kvinnlig sökande
inget krav på körkort
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten
