Kvinnlig personlig assistent sökes till en musik kunnig tjej!
Booa Omsorg & Assistans KB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-01-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Booa Omsorg & Assistans KB i Örebro
Vi söker en kvinnlig personlig assistent, som har erfarenhet av ungdomar, till en 23 årig blind tjej med flerfunktionshinder. Du ska vara mellan 18-40 år och har barnasinnet kvar och helst bo i Örebro kommun. På vardagar går hon till daglig verksamhet och på fritidsaktiviteter, hon bor med sin familj.
Hon behöver hjälp med de vardagliga momenten t.ex. hushållssysslor, matlagning, städning, stötta och hjälpa henne vid mat situation, personlig hygien, läsa, följa med på fritidsaktiviteter, gå på långpromenader m.m.
Det är extra viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket för att kunna syntolka, kommunicera, läsa, skriva och dokumentera. Som personlig assistent är du hennes ögon, stöd och ledsagare.
Brukaren är djurintresserad så du bör ej ha allergier. Hon gillar hästar och rider en gång i veckan.
Att spela ett instrument, vara musikintresserad och sjunga är ett krav. Brukaren spelar piano, orgel och dragspel och gillar att sjunga.
Att kunna cykla och simma är ett krav eftersom brukaren gillar det.
Att kunna hantera dator är ett krav då brukaren använder datorn.
Du som assistent bör vara en kreativ, aktiv, ansvarsfull och pålitlig person.
Vi söker dig med hög arbetsmoral och har ett intresse att jobba som personlig assistent. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel och kan rycka in med kort varsel när ordinarie personal är frånvarande.
Rök, drog och alkoholfri.
Arbetsplatsen är brukarens bostad i Adolfsberg/Brunnsgärdet.
Det är ett plus om du har ett körkort
Tjänsten: 25% - 50%
Skicka in ansökan med:
• CV och personligt brev
• Minst 2 referenser
Ansök: Ett utdrag från belastningsregistret "LSS - utdrag belastningsregistret".
Välkommen med din ansökan (cv, personligt brev och 2 referenser) till: chanmahbivi@yahoo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: chanmahbivi@yahoo.se Arbetsgivare BOoA Omsorg & Assistans KB Jobbnummer
9680151