Kvinnlig Personlig Assistent Sökes Till En Man Visby

Jag är en livlig 72-årig manlig konstnär som söker en följeslagare och handräckning i min vardag. Jag lever livet med en ryggmärgsskada och epilepsi, men det hindrar mig inte från att fortsätta utforska världen och skapa konstverk som jag brinner för. Nu är jag på jakt efter en personlig assistent som kan vara min partner i alla livets äventyr och samtidigt ge den hjälp jag behöver.
Vem jag är:
En passionerad konstnär som älskar att utforska olika konstformer och uttryck.
Trots mina utmaningar är jag aktiv och engagerad i att fysträna och utforska omvärlden.
Jag uppskattar kommunikation och humor i min vardag, och letar efter någon som kan dela den glädjen med mig.
Mina intressen inkluderar konst, litteratur, kultur och matlagning - allt det som berikar livet och ger inspiration till min konstnärliga skapande.
Jag håller mig också uppdaterad och organiserad med hjälp av datorer och har ett gott ordningssinne.
Vad jag söker:
En personlig assistent som inte bara kan hjälpa mig med vardagliga uppgifter utan också vara en positiv och inspirerande närvaro i mitt liv.
Jag uppskattar någon som är händig och kan bistå med olika praktiska behov.
Det är viktigt att du kan samarbeta med mig när det gäller förflyttningar och andra aktiviteter.
En passion för konst, litteratur, kultur och matlagning är definitivt ett plus.
Om du också har ordningssinne och känner dig bekväm med datorer, skulle det vara fantastiskt!
Varför du ska ansöka:
Att vara min personliga assistent är inte bara ett jobb, det är ett äventyr och en möjlighet att vara en del av en unik och spännande värld. Tillsammans kommer vi att utforska konstens underbara värld, njuta av litteraturens rikedom och upptäcka nya smaker i maten vi lagar tillsammans. Du kommer att vara en viktig del av mitt liv och bidra till att göra varje dag fylld av glädje och kreativitet.
Om du är en kommunikativ, händig och humoristisk person med ett passionerat intresse för konst och kultur, så är du precis den jag letar efter! Skicka in din ansökan idag och låt oss börja på detta fantastiska äventyr tillsammans.
