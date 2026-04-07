Kvinnlig personlig assistent sökes till Ätran, timmis & 80 %
2026-04-07
Kvinnlig personlig assistent sökes i Ätran, timmis och 80 %
Jag är en kvinna i 70- års åldern som nu behöver komplettera min assistentgrupp.
Har haft assistans i snart 20 år pga motorneuronsjukdom (MNS) med långsam utveckling.
Sjukdomen har med tiden berövat mig förmågan att göra saker och begränsar mina
möjligheter att kommunicera. Bor i villa ihop med min make och har idag fem assistenter
som hjälper mig.
Jag har assistenter vid min sida dygnet runt, vissa tider under dagen är ni två. Alla sysslor
som förekommer i ett hem ingår, såsom matlagning, städning, tvätt etc. Jag behöver även
assistans med personlig hygien, matning och träning.
Du skall vara ett stöd för mig så jag kan vara delaktig i allting som händer runtomkring i min vardag.
Jag vill att du är en varm omtänksam person med mjuka händer. Du behöver ha en stor portion tålamod och vara lugn, då allting måste ske i min egen takt.
Krav är att
Du som söker är kvinna.
Du måste kunna tala och förstå svenska, så att inga missförstånd uppstår.
Du är rökfri, eftersom detta är en rökfri arbetsplats.
Bor du inte i samhället Ätran behöver du ha tillgång till bil för att kunna ta dig till arbete
Jag söker en eller flera assistenter för timanställning. Så som schemat ser ut idag arbetar
mina assistenter 9-17, 9-13, 17-21.30 och eventuellt långpass med sovande jour( börjar
16.50 på eftermiddagen och går av 13 dagen därpå, med 7 timmar sovande jour). Helgarbete kan förkomma, men är idag inte planerat.
Tjänsterna börjar som timanställningar och kan så förbli eller övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar om vi trivs tillsammans,
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9840120