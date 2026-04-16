Kvinnlig personlig assistent sökes till 8-årig tjej i Kode, ca 50 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-04-16
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Kvinnlig personlig assistent sökes till 8 årig tjej i Kode, 50 %
Att få vara assistent åt ett barn innebär något särskilt. Vissa dagar handlar om lek, skratt och upptäckter. Andra dagar om att vara den trygga personen bredvid när kroppen inte riktigt gör som man vill. Just nu söker vi en ny person som vill bli en del av vår dotters vardag.
Vår dotter är 8 år och bor tillsammans med sin familj i Kode. Här finns också syskon, ett hem fullt av liv och en vardag där assistansen är en naturlig del av familjelivet. För att få det att fungera behöver du kunna vara nära utan att ta över - och känna dig bekväm i ett hem där mycket händer.
Nu söker vi en personlig assistent som vill arbeta ungefär 50 % dagtid, med möjlighet till fler timmar framöver om vi trivs tillsammans.
Jobbet handlar om att finnas nära vår dotter i hennes vardag. Att hjälpa henne med det hon behöver - men också att uppmuntra hennes nyfikenhet, lek och självständighet. Hon kommunicerar på sitt eget sätt, så din förmåga att vara uppmärksam och lyhörd är viktigare än att allt sägs med ord.
Du behöver vara en person som är trygg i dig själv, omtänksam och lite påhittig. Någon som ser vad som behöver göras och vågar ta initiativ när situationen kräver det. Samtidigt är det viktigt att kunna hålla lugnet och agera snabbt när det behövs, bland annat när det gäller att ha koll på hennes andning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn eller personlig assistans sedan tidigare. Har du också mött andningsproblematik, hostmaskin, slemsug, epilepsi eller sondmatning är det ett extra plus - men det avgörande är att personkemin stämmer.
Eftersom arbetet sker i vårt hem är det viktigt att du har en fin känsla för att vara en del av familjens vardag. Här finns syskon, rutiner, lek och ibland lite kaos - precis som i de flesta familjer.
Arbetspassen är förlagda på dagar, kväller och helger och kan variera i längd, oftast mellan cirka 9 och 12 timmar. Ibland reser familjen bort några veckor under året och då kan arbetet följa med till en annan ort. Resorna planeras i god tid och då står vi för boende samt ersättning enligt överenskommelse.
För att kunna ta dig till arbetet behöver du ha körkort och tillgång till egen bil. Kode ligger en kort biltur från Göteborg. Arbetet innebär även vissa lyft, så en god fysik är viktigt. Du behöver också kunna svenska i tal och skrift, eftersom du skall tolka tjejen för hennes omgivning.
Du börjar hos oss som timanställd. Om allt känns bra för både dig och oss finns möjlighet att gå över till en visstidsanställning så länge uppdraget pågår.
Om du känner att det här låter som ett jobb där du skulle trivas - hör av dig
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487
9859280