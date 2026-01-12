Kvinnlig personlig assistent sökes som timvikarie i Falun
2026-01-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Leksand
, Ludvika
, Rättvik
eller i hela Sverige
Om tjänsten:
Vi söker dig som kan arbeta som timvikare. Du arbetar aktivt efter tydliga fastställda rutiner både i vår kunds hem och vid aktiviteter. Hög arbetsmoral och ansvarskänsla behövs här.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent. Kunden/företrädare väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs vid personlighet.
Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter, säkerställs genom introduktionspass.
• Jag är en 45-årig kvinna som bor i egen lägenhet i Falun. Jag har en autistisk utvecklingsstörning, Dysfasi och Epilepsi. Jag behöver din hjälp i allt som tillhör min vardag. Mitt humör kan skifta snabbt och här gäller det att du kan hantera min personlighet. Vi kommunicerar med hjälp av bilder/bildschema och vissa tecken. Förutom mina rutiner i hemmet så vill jag bland annat att du tar mig med på promenader, tar mig till stallet för min ridaktivitet, hälsar på bekanta eller fikar på stan. Väl hemma gillar jag att se en tv-serie. När du jobbar med mig behöver jag ha ditt fulla fokus.
För att du ska fungera bra ihop med vår kund behöver du ha egenskaper som uppmärksam, tålmodig, tåla höga ljud, kunna samarbeta och ha konsekvenstänk.
Schema:
Dygnspass.
Önskade kvalifikationer:
• Det är meriterande men inte ett krav att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. Du får nödvändig introduktion på plats hos kunden.
Krav:
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Tillgång till egen bil.
Hos inkludera:
Som anställd hos oss på Inkludera assistans omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa.
Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1
)
791 71 FALUN
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 010-142 88 62
