Kvinnlig personlig assistent sökes för ung tjej utanför Linköping
2025-08-21
Är du en person som är flexibel, tar ansvar och engagerad i dina arbetsuppgifter? Du är social, lekfull och älskar att arbeta med barn? Då kan det vara dig vi söker!
Här har vi en tjej som tycker om att vara med där det händer saker. Hon uppskattar att hitta på spännande grejer, men behöver också lugnare stunder för återhämtning. Tjejen har en utvecklingsstörning och epilepsi. Hon behöver dig som assistent för att få uppleva sin omvärld så som hon helst vill. Hon är väldigt tydlig i sitt kroppsspråk så man brukar ha lätt att förstå henne när man väl lär känna henne.
Tjejen bor tillsammans i Hjulsbro med sin familj som består av mamma och pappa.
Vi söker dig som är intresserad av tjänsten ur ett långsiktigt perspektiv.
Det är meriterande om du har jobbat med barn eller yngre personer med funktionsvariationer inom LSS, har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig erfarenhet men vi värdesätter personlig lämplighet och personkemi allra högst. Mycket goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Det förekommer lyft så fysiken bör vara god.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Så snart som möjligt. Vi tillämpar anställningsformen "så länge uppdraget varar" samt timanställning.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Saand är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300
9469906