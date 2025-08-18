Kvinnlig personlig assistent sökes - vaken natt, vikariat 80 %
2025-08-18
Kvinnlig personlig assistent sökes - vikariat vaken natt, 80 % utanför Falkenberg
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad - på riktigt?
Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent för ett vikariat från den 1 september till den 31 december.
Tjänsten avser vaken natt enligt ett rullande schema och har en omfattning på 80 %.
Jag har dubbelassistans dygnet runt, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Lite om mig:
Jag är en kvinna 50+ som bor med min man i en villa utanför Falkenberg. Mitt liv är fyllt av familj, vänner och engagemang - och det vill jag fortsätta med! Efter en olycka är jag helt förlamad och behöver assistans med det mesta i vardagen: förflyttningar, måltider, toalettbesök, matlagning, umgänge med mina husdjur samt att förbereda mig inför offentliga framträdanden.
Med andra ord - ett helt vanligt liv, men med lite speciella förutsättningar. Och det är här du kommer in!
Vem är du?
Du är noggrann, uppmärksam och har lätt för att läsa av situationer. Du hör på min röst om jag är trött, stressad eller peppad - och du förstår hur viktig din roll är för att jag ska kunna vara allt det jag vill: mamma, fru, vän, kollega och dotter.
Du behöver inte ha erfarenhet från vården, men du ska vara beredd på att arbetet är fysiskt krävande. Körkort är ett krav, och du måste vara trygg i trafiken, eftersom du kommer att köra min bil i tjänsten.
Vad får du?
Tjänsten inleds som en timanställning och kan, om allt fungerar bra mellan oss, övergå till ett vikariat fram till den 31 december med en tjänstgöringsgrad på 80 %.
Ditt jobb - mitt liv!
Låter det här som något för dig? Hör gärna av dig!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/204". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Anki Johansson 0704-191964 Jobbnummer
9462757