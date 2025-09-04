Kvinnlig personlig assistent sökes - Albansktalande kvinna i Örebro

Saand Service & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-09-04


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saand Service & Omsorg AB i Örebro, Kumla, Arboga, Kungsör, Köping eller i hela Sverige

Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en 64-årig kvinna bosatt i Örebro. Hon bor ensam och får regelbundet besök av sina anhöriga. Kvinnan är synskadad och har diabetes, vilket innebär att hon behöver stöd i sin vardag.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Om tjänsten
Språkkunskaper i albanska är ett krav, då det är kvinnans modersmål.

Tjänsten omfattar två arbetspass i veckan.

Varje arbetspass är delat:
Förmiddag: 09:00-13:00

Kväll: 17:00-21:00

Dina arbetsuppgifter
Stöd vid personlig omvårdnad

Hjälp med hushållssysslor

Stöd vid måltider och medicinering

Social samvaro och trygg närvaro

Vi söker dig som:
Är lugn, lyhörd och pålitlig

Talar albanska flytande (krav). Detta ska framgå i ditt CV.

Har erfarenhet av personlig assistans (meriterande, men inget krav)

Har förståelse för diabetes och/eller synnedsättning (meriterande)

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och tidigare erfarenheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS!!! Ansökningar tas enbart emot via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: vise_rex@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Service & Omsorg AB (org.nr 559020-4680), http://www.saand.se

Arbetsplats
Saand Assistans AB

Jobbnummer
9492881

Prenumerera på jobb från Saand Service & Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saand Service & Omsorg AB: