Kvinnlig personlig assistent sökes - Albansktalande kvinna i Örebro
Saand Service & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-09-04
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en 64-årig kvinna bosatt i Örebro. Hon bor ensam och får regelbundet besök av sina anhöriga. Kvinnan är synskadad och har diabetes, vilket innebär att hon behöver stöd i sin vardag.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Språkkunskaper i albanska är ett krav, då det är kvinnans modersmål.
Tjänsten omfattar två arbetspass i veckan.
Varje arbetspass är delat:
Förmiddag: 09:00-13:00
Kväll: 17:00-21:00Dina arbetsuppgifter
Stöd vid personlig omvårdnad
Hjälp med hushållssysslor
Stöd vid måltider och medicinering
Social samvaro och trygg närvaro
Vi söker dig som:
Är lugn, lyhörd och pålitlig
Talar albanska flytande (krav). Detta ska framgå i ditt CV.
Har erfarenhet av personlig assistans (meriterande, men inget krav)
Har förståelse för diabetes och/eller synnedsättning (meriterande)
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och tidigare erfarenheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS!!! Ansökningar tas enbart emot via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: vise_rex@hotmail.com
