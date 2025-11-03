Kvinnlig personlig assistent och arbetsledare sökes till kille i Täby
2025-11-03
Jag är en kille på 36 år som gillar musik, flera dagliga promenader, god mat, utflykter och besök i simhallen.
Som assistent hos mig är du en ordningsam person, ett plus är om du även har erfarenhet av personlig assistans och autism. För att trivas med jobbet hos mig bör du vara genuint intresserad av att arbeta med människor, du bör kunna hålla lugnet i stressade situationer och vara lyhörd inför mina behov. En god fysik är viktigt för att du ska orka med jobbet.
Eftersom det förekommer
dubbelassistans kommer du ibland arbeta tillsammans med någon av mina andra
assistenter. Då är det viktigt att du kan samarbeta med oss båda, med fokus på
mig och mina behov.
Du ska assistera mig med det som jag
skulle gjort själv utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar. Att vara min personliga assistent är
kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och förmåga att sätta sig in i
en annan människas situation Din arbetsplats är där jag befinner mig.
Du som söker ska också vara rökfri.
Som arbetsledare hos mig är du navet i min assistans. Du planerar och organiserar det dagliga arbetet, ser till att bemanningen fungerar och hanterar schemaläggning och vikarier. Du är länken mellan mig, mina assistenter och kontoret, och har ett övergripande ansvar för att assistansen alltid utgår från mina behov och följer gällande lagar och riktlinjer.
I uppdraget som arbetsledare kommer du:- Säkerställa bemanningen med bemanningsansvariga- Rekrytera och föra in nya assistenter på ett bra sätt i assistansen- Arbeta med systematisk arbetsmiljöarbete
Arbetstid: Jag söker någon som är
flexibel och kan arbeta både dag, kväll, natt och helg. Din anställningsform
kommer vara schemaanställning.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9585668