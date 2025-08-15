Kvinnlig Personlig Assistent Natt sökes till kund i Kalmar
Nu söker vi kvinnliga assistenter till vår kund i Kalmar. Kunden önskar att du som söker är initiativtagande och motiverad. Tjänsten avser två tjänster som är på ca 80%. Arbetspassen är förlagda mellan kl. 22:00 till 09:00, som kundens assistent hjälper du kunden i kundens vardag t.ex. laga mat och i alla dagliga moment. Kundens intressen är att vara i trädgården, shoppa, vara fysisk aktiv samt djur. Du som söker bör därför inte vara pälsdjurs allergisk och trivas med djur. Ett plus är också om du delar kundens intressen.
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas, innan ansökningsperioden är slut. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av personlig Assistans sedan tidigare eller inom LSS-verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan
Företagsinformation
Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
