Kvinnlig personlig assistent med körkort till en ung tjej i Västerås.
2025-09-19
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker dig kvinna, som vill arbeta som personlig assistent .Att arbeta som personlig assistent innebär att du kommer utföra ditt arbete både i hemmet och på olika aktiviteter. Du ska vara stöd i sysselsättning, vara behjälplig vid kommunikation samt hjälpa till med personlig hygien och i matsituationer. Du som söker ska vara noggrann och ha ett genuint intresset att jobba med människor . Det är en fördel om du som söker har jobbat tidigare som personlig assistent. Körkort och mycket bra kunskap i svenska är ett krav.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Veronica Luppi Klein, veronica.luppi@sarnmark.se
9516763