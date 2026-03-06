Kvinnlig personlig assistent med hundvana sökes till Södertälje
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Södertälje! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Jag är en kvinna i 60-års åldern som har en muskelsjukdom (DM). Just nu söker jag fler personliga assistenter till mitt glada gäng. Jag för min egen talan men behöver hjälp med allt i min vardag. Det handlar om allt från omvårdnad, min dagliga ADL, skötsel av hemmet till att gå ut på promenad med min hund.
Vem är du? Du har omvårdnadserfarenhet (gärna att du har arbetat med muskelsjukdomar). Du är van vid hundar samt hundskötsel, du tar ditt arbete seriöst och du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Sist men inte minst är att vi ska trivas tillsammans. Om du är engagerad i ditt arbete samtidigt som du har förmågan att blanda ditt engagemang med humor och lättsamhet finns det goda möjligheter för dig att trivas här!
Endast kvinnliga sökande efter önskemål från kund.
Du som söker är:
Kvinna
Med god fysik (du kan obehindrat ta promenader på ca en timme samt böja dig i samband med omvårdnadsmoment).
Du är van med hundar
Du har möjlighet att hoppa in med kort varsel
Antingen morgonpigg eller van vid att arbeta vaken natt
En kvinna som kan tala svenska obehindrat
Noggrann
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Timanställning, inhopp vid behov. Tiderna i schemat är förlagda: 07-15 15-22 22-07 (aktiv natt)
Är du rätt person kommer det att finnas lediga pass att få fasta om vi trivs med varandra.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke men även av kund samt kundens personliga assistenter. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hanna Sundell hannasundell@varomtanke.se 073-079 17 02
