Kvinnlig ledsagare med kompetens av psykiska diagnoser sökes
Ei Care Lss AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Företaget
Ei Care har ambitionen att bedriva en mer emotionell omsorg med bemötandet och den mellanmänskliga kontakten i fokus. Våra verksamheter riktar sig mot personer med mentala funktionsvariationer, t.ex. autism och Downs syndrom. Som anställd hos oss fyller du inte enbart en praktisk funktion för den enskilde, du är även en trygg förebild och vän. Ledord som empati, medkänsla, lyhördhet och närvaro ska vara grundläggande i all den omsorg du utför genom oss. Gå gärna in och läs mer på www.eicare.se.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Är du en trygg person som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för andra människor? Brinner du för emotionell omsorg? I så fall kan du vara rätt person för jobbet!Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en kvinnlig ledsagare med kompetens av psykiska diagnoser till en 50-årig kvinna. Uppdraget omfattar 7 timmar i månaden fördelat på 1-2 tillfällen som utförs under helger eller vardagar. Vid ledsagningen önskar brukaren bland annat ta promenader, fika och gå på teater. Vi söker dig som har ett stort tålamod, är strukturerad, lyhörd, pedagogisk och har ett brinnande intresse för människor och emotionell omsorg. Tidigare erfarenhet av arbete med människor inom målgruppen är meriterande. Vid ledsagning hittar du på olika aktiviteter utanför hemmet tillsammans med brukaren. Ledsagarservice är till för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet och för att främja den enskildes sociala liv.
Anställningsvillkor
Timlönen (inkl. OB) variera mellan 180-210 kr på helgen, 150-180 kr på vardagkvällar samt 130-160 kr vardagar (dagtid) beroende på dina kvalifikationer (utbildning och erfarenhet). Vid en eventuell anställning kommer vi be om referenser och utdrag från Polisens belastningsregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: marlene@eicare.se Arbetsgivare Ei Care Lss AB
(org.nr 556980-3983), http://www.eicare.se Kontakt
Marlene Aranki marlene@eicare.se Jobbnummer
9697057