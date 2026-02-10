Kvinnlig Ledsagare /Avlösare till en tjej i Täby
2026-02-10
Revida Omsorg erbjuder professionell och kunnig hjälp med avlösning och ledsagning till familjer som har behov av tjänsterna. I centrum står de barn och ungdomar med funktionshinder som behöver stöd för att kunna leva ett så fullgott och utvecklande liv som möjligt. Revida Omsorg ser också till hela familjens bästa och utformar därför insatserna i nära samarbete med föräldrar och närstående. Vi ser det som viktigt att ta till vara barnets/ungdomens egna intressen och önskemål för möjliggöra den bästa pedagogiska insatsen.
Även vuxna med funktionshinder kan beviljas avlösar- och ledsagarservice enligt LSS. Också här är syftet att underlätta vardagen och förbättra livskvalitén genom deltagande i samhället och sociala sammanhang.
Revida Omsorg erbjuder på samma sätt även boendestöd till personer som bor i egen bostad och har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och behöver vägledning och stöd i din vardag.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som ledsagare/avlösare hos en underbar tjej med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning. Hon behöver stöd i vardagen för att kunna tillgodose sina grundläggande behov och önskemål - och framför allt någon som kan dela glädje, aktiviteter och gemenskap med henne.
För att det ska bli en bra match är det viktigt att du är lyhörd, omtänksam och har förmågan att förstå vad som är bra för henne. Du tycker om att vara utomhus, promenera och hittar gärna på roliga, kreativa och anpassade aktiviteter tillsammans.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas liv - samtidigt som du får mycket glädje tillbaka.Kvalifikationer
Det är meriterande om du är utbildad ledsagare/avlösare eller har erfarenhet inom området.Om tjänsten
12-30 timmar/månad, utförs på eftermiddagar och helger. Tillträde sker snarast.
Arbetsplatsen ligger i Täby
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: natalie.guido@revida.se
Arbetsgivare Revida Omsorg AB
Revida Omsorg
9734102