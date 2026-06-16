Kvinnlig kund söker personlig assistent - tillträde omgående
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kävlinge
2026-06-16
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Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en omtänksam och härlig kvinna. Kvinnan har en fysisk funktionsnedsättning och har problem med trigeminusnerven. Kvinnan är i snart 60 års åldern och bosatt i Kävlinge, nära tågstationen, är ensamboende i lägenhet. Assistans dygnet runt (jour nattetid). Arbetspassen är varierande mellan dag, kväll och natt. Vi söker nu två assistenter för att utöka arbetsgruppen. Det finns möjlighet att önska / påverka tjänstgöringsgrad, ca 20-80%. Även timanställningar kan vara aktuellt.
Önskvärt om du som söker har erfarenhet av att arbeta med taklift då man använder det vid förflyttningar, samt även har erfarenhet eller kunskap om stomi och kateter. Kvinnan behöver hjälp och stöd med alla förekommande uppgifter i det dagliga livet såsom, personlig hygien, av och påklädning, förflyttningar, städ, tvätt och läkarbesök Kvinnan har god kontakt med barn och barnbarn och de kommer ofta på besök.
Kunden ser gärna kvinnliga sökande. Viktigt att du kan behärska svenska språket bra.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!
I samband med anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
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244 63 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Shirin Nilsson shirin@ekensassistans.se 046-730095 Jobbnummer
9965147