Kvinnlig kund i centrala Kalmar söker assistenter - dygnet runt
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-08-20
Vår kvinnliga kund i Kalmar söker dig som är engagerad, flexibel, socialt mogen, vårdkunnig och en frisk fläkt!Vår kund är 23 år och bor i en egen lägenhet centralt i Kalmar. Hon har assistans dygnet runt och behöver ha hjälp med det mesta i sin vardag så som förflyttningar, hygien, vardagliga sysslor i hemmet samt diverse aktiviteter. I detta uppdrag kommer du att arbeta i dubbelbemanning, så du som söker behöver kunna ha ett gott samarbete med dina kollegor. Vår kund är intresserad av djur, så ett plus är om även du har samma intresse. Aktiviteter som att besöka stallet och travet sker ca. 1 gång i veckan, även aktiviteter som bad, besöka olika tillställningar, spela kort och baka är något som tjejen ofta vill göra. Har du erfarenhet av vård och omsorg, gärna sondmatning och van vid att hantera mediciner är det meriterande, men inget krav. Du behöver kunna arbeta både vardagar och helger, både dag och natt. På önskemål från kund söker vi kvinnor i runt åldern 30-45 år. Vi söker flera kvinnor till olika tjänster.Vi ser att dina egenskaper är: kreativ/lösningsorienterad, anpassningsbar, du sitter på inspiration och gillar att vara aktiv samtidigt som du kan vara stillsam när det behövs.
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Visstidsanställning så länge uppdraget varar
Omfattning: Olika omfattningar, heltid/deltid
Arbetstid: Dag och natt i veckans alla dagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30, tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare och inskolning sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Magda Fahlén | 010 130 34 46 | magda.fahlen@frosunda.se
