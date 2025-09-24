Kvinnlig avlösare som talar Mandarin till tvillingar i Älvsjö
Nordisk Hem och Lss Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Hem och Lss Assistans AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som avlösare åt två tvilling pojkar på 5 år som bor med sin familj i Älvsjö i Stockholm.
Du kommer arbeta tillsammans med en annan avlösare och hjälpas åt att avlösa en pojke vardera varje söndag 11:30 till 16:30.
Pojkarna behöver tillsyn hela tiden. Du ska finnas där för dem så deras föräldrar ges möjlighet och utrymme att hinna med andra saker och spendera tid med sina andra barn.
Krav på att kunna prata mandarin då familjen talar begränsad Svenska.
Vi söker dig som har egenskaper som lugn och trygg, uppmärksam samt glad och energifull. Kunskap kring autism är en merit.
Introduktion sker på plats
Föräldrarna önskar avlösning på söndagar. Det finns beslut på totalt 15 timmar avlösning per pojke.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Nordisk Hem och LSS assistans samt kundens vårdnadshavare.
Är du intresserad av tjänsten och har skickat in din ansökan ser vi gärna att du själv skickar efter ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta är ett krav för arbete med barn och det gör du på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Nordisk assistans är ett litet kundnära bolag med personal som har över 20 års erfarenhet av branschen. Vår kunskap blir din trygghet. Vår uppgift är att göra din vardag lite enklare och att just dina behov tillgodoses. Vi älskar vårt nära arbete med människor med olika bakgrund, i alla åldrar. För oss är det viktigaste att du som kund och assistent känner trygghet och inflytande genom hela samarbetet.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: rekrytering@nordiskassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avlösning Älvsjö". Arbetsgivare Nordisk Hem och Lss Assistans AB
(org.nr 556554-0506)
125 44 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Nordisk Hem & LSS Assistans Jobbnummer
9523855