Kvinnlig assistent till kvinna i Örebro sökes 70% tjänst
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-01-25
Jag söker dig som är kvinna, har erfarenhet av vård och som med empati, förståelse och respekt kan möta mig som vilken människa som helst. Du är lugn som person och har god fysisk kapacitet då arbetet ibland innebär tunga moment, som att hjälpa mig med förflyttningar från rullstol.
Jag är 50 år, bor i en lägenhet i Örebro tillsammans med min man. Jag har en muskelsjukdom som heter Multipel Systematrofi (Parkinsontyp) och även en REM-sömnstörning. Jag blev sjuk 2022, efter att ha arbetat inom vården som undersköterska sedan år 2000.
Mitt mål är att kunna fortsätta leva ett gott liv, och därför söker jag nu dig som personlig assistent. Jag kommunicerar verbalt och tycker om att baka och laga mat. Jag har två vuxna barn som bor i samma stad.
Som min assistent hjälper du mig bland annat med förflyttningar, vardagliga sysslor och städning i hemmet. Jag visar och instruerar vad som behöver göras och hur.Publiceringsdatum2026-01-25Kvalifikationer
Erfarenhet från vården
Lugn personlighet
Kvinna
God fysik
Känner du att detta passar dig?
Skicka gärna din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300 Jobbnummer
9703046