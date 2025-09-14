Kvinnlig assistent sökes till rullstolsburen kvinna - körkortskrav
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2025-09-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Jönköping
, Skövde
, Göteborg
, Uddevalla
, Kumla
eller i hela Sverige
Vi behöver ytterligare en stjärna för att komplettera vårt team!
Vår kund är rullstolsburen, boende med sin man i ett hus och lever ett aktivt liv. Hon jobbar heltid och det innebär att en assistent alltid är med henne och kör hennes bil. Därför är det krav på körkort för den här rollen.
Vår kund har en aktiv vardag, fylld av matlagning, sociala sammanhang och resor eller utflykter.
Du hjälper vår kund med allt ifrån vardagliga sysslor, förflyttning, hygien, handling, städning, matlagning, trädgårdsarbete, följa med på resor, träning och mycket mera. Du ska finnas till hands när hon är hemma, arbetar eller är ute på olika aktiviteter.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen. Du är hennes armar och ben. Du får instruktioner rörande kundens behov muntligt, vilket gör att du måste kunna tala och förstå svenska obehindrat.
Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: heltid - 100%, arbetstiden är förlagd och varannan helg
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Mikaela Lembke mikaela.lembke@omsorgassistans.se Jobbnummer
9507563