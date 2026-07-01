Kvinnlig Assistent sökes till kvinna med Parkinson i Vellinge
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-07-01
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Är du en empatisk och ansvarstagande kvinna som söker ett meningsfullt arbete? Vi söker nu timvikarier till en kvinna i 60-årsåldern med Parkinsons sjukdom.
Om rollen:
Uppdragsgivaren sitter i rullstol, saknar talförmåga och kommunicerar genom att upprepa det assistenterna säger samt med kroppsspråk. Hon får sondmat och behöver hjälp med alla dagliga aktiviteter. Hon tycker om att shoppa, promenera och titta på film.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Assistans med personlig hygien och påklädning
Matning och sondmatning
Förflyttning med hjälp av Turner
Följas med på promenader och shoppingturer
Läsa av kundens kroppsspråk för att förstå hennes behov
Hushållssysslor och allmän städningKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande
Förmåga att läsa av och förstå kroppsspråk
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter kundens behov
Kvinnlig sökande, rökfri
Körkort är ej ett krav då kunden använder färdtjänst
Arbetsmiljö:
Rökfri arbetsplats
Eget rum för assistenterna i kundens lägenhet
Arbetstider:
Dagpass: 08.00 - 18.00
Sovande jour: 17.00 - 10.00 (sovande mellan 24.00 - 06.00)
Blandade arbetstider
Denna tjänst är timanställning vid behov.
Placering:
Vellinge
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
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235 31 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986760