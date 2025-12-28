Kvinnlig Assistent sökes till kvinna med Parkinson i Vellinge
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge
2025-12-28
Är du en empatisk och ansvarstagande kvinna som söker ett meningsfullt arbete? Vi söker nu timvikarier till en kvinna i 60-årsåldern med Parkinsons sjukdom.
Om rollen:
Uppdragsgivaren sitter i rullstol, saknar talförmåga och kommunicerar genom att upprepa det assistenterna säger samt med kroppsspråk. Hon får sondmat och behöver hjälp med alla dagliga aktiviteter. Hon tycker om att shoppa, promenera och titta på film.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Assistans med personlig hygien och påklädning
Matning och sondmatning
Förflyttning med hjälp av Turner
Följas med på promenader och shoppingturer
Läsa av kundens kroppsspråk för att förstå hennes behov
Hushållssysslor och allmän städningKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande
Förmåga att läsa av och förstå kroppsspråk
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter kundens behov
Kvinnlig sökande, rökfri
Körkort är ej ett krav då kunden använder färdtjänst
Arbetsmiljö:
Rökfri arbetsplats
Eget rum för assistenterna i kundens lägenhet
Arbetstider:
Dagpass: 08.00 - 18.00
Sovande jour: 17.00 - 10.00 (sovande mellan 24.00 - 06.00)
Blandade arbetstider
Denna tjänst är timanställning vid behov.
Placering:
Vellinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9664116