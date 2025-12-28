Kvinnlig Assistent sökes till kvinna med Parkinson i Vellinge

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge
2025-12-28


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge, Malmö, Svedala, Trelleborg, Burlöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Vellinge, Malmö, Trelleborg, Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige

Är du en empatisk och ansvarstagande kvinna som söker ett meningsfullt arbete? Vi söker nu timvikarier till en kvinna i 60-årsåldern med Parkinsons sjukdom.

Om rollen:

Uppdragsgivaren sitter i rullstol, saknar talförmåga och kommunicerar genom att upprepa det assistenterna säger samt med kroppsspråk. Hon får sondmat och behöver hjälp med alla dagliga aktiviteter. Hon tycker om att shoppa, promenera och titta på film.

Publiceringsdatum
2025-12-28

Dina arbetsuppgifter
Assistans med personlig hygien och påklädning

Matning och sondmatning

Förflyttning med hjälp av Turner

Följas med på promenader och shoppingturer

Läsa av kundens kroppsspråk för att förstå hennes behov

Hushållssysslor och allmän städning

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande

Förmåga att läsa av och förstå kroppsspråk

Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter kundens behov

Kvinnlig sökande, rökfri

Körkort är ej ett krav då kunden använder färdtjänst

Arbetsmiljö:

Rökfri arbetsplats

Eget rum för assistenterna i kundens lägenhet

Arbetstider:

Dagpass: 08.00 - 18.00

Sovande jour: 17.00 - 10.00 (sovande mellan 24.00 - 06.00)

Blandade arbetstider

Denna tjänst är timanställning vid behov.

Placering:

Vellinge

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi
Hassan@saandassistans.se
0101550300

Jobbnummer
9664116

Prenumerera på jobb från Saand Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saand Assistans AB: