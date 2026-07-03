Kvinnlig assistent sökes till kvinna med muskeldystrofi - Stora Essingen
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för vår kund?Vi söker nu en personlig assistent till en glad och positiv kvinna med muskeldystrofi som bor tillsammans med sin make och sina barn i Stora Essingen. Om uppdragetKunden behöver hjälp med sina dagliga rutiner och personlig omvårdnad. Arbetet innebär bland annat hjälp med förflyttningar, personlig hygien, måltider, hushållssysslor och andra vardagliga aktiviteter.Förflyttningarna sker manuellt, vilket innebär att du behöver ha god fysik och vara stark i armarna.Kunden uppskattar assistenter som tar egna initiativ, är uppmärksamma på vad som behöver göras och bidrar till en positiv stämning i hemmet. Eftersom det finns barn i familjen är det viktigt att du tycker om barn och har ett naturligt och respektfullt bemötande mot dem.Vi söker dig som:
Är trygg, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt.
Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Har god fysisk förmåga och är stark i armarna.
Är lyhörd och arbetar med respekt för kundens självbestämmande.
Tycker om att arbeta nära människor och vill göra skillnad i någon annans vardag.
Har lätt för att samarbeta med både kunden, familjen och övriga assistenter.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande men inget krav – personlig lämplighet är viktigast.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker timanställda som kan arbeta vid behov.
Vi söker dig som är flexibel och kan hoppa in med kort varsel när ordinarie personal är frånvarande.
Arbetspassen är i första hand förlagda måndag–fredag kl. 08.00–13.00 .
Vid behov kan arbete även förekomma under helger.
Arbetstiderna kan komma att justeras utifrån kundens behov, vilket innebär att arbetspasset kan börja eller sluta cirka en timme tidigare eller senare. Därför är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig när behov uppstår.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8017298-2086087". Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Kungstensgatan 44 (visa karta
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113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9992460