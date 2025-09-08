Kvinnlig assistent sökes till kvinna i Ekholmen/Ullstämma
2025-09-08
Vi söker nu engagerade timvikarier till en positiv och social kvinna bosatt i Ekholmen/Ullstämma. Kunden har efter en hjärtinfarkt fått grav känselnedsättning i ena kroppshalvan samt epilepsi. Hon använder främst rullstol, men kan bitvis gå med käpp.
Som personlig assistent kommer du att vara kundens förlängda arm i vardagen. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar både praktiska och sociala insatser - allt som bidrar till ett aktivt och självständigt liv. Du arbetar nära kunden i hennes hem och följer med vid aktiviteter utanför hemmet.
Arbetstider:
Vardagar kl. 09:00-15:00
Vi söker dig som även kan vara tillgänglig för snabba inhopp och är flexibel med tider.
Vi söker dig som:
Är lyhörd, ordningsam och har god arbetsmoral
Talar och förstår svenska obehindrat
Har gärna erfarenhet av arbete med strokepatienter (meriterande men inget krav)
Har god personkemi - det är viktigare än tidigare erfarenhet
Företagsinformation
Om Lilja assistans
Om Lilja assistans
Lilja Assistans är ett assistansbolag som sätter kvalitet, trygghet och självbestämmande i fokus för att skapa bästa möjliga vardag för våra kunder. Med en djup förståelse och egna erfarenheter inom personlig assistans erbjuder vi skräddarsydda tjänster över hela Sverige.
