Kvinnlig assistent sökes till glad och positiv tjej i Tidaholm.
Skaraborgsassistans Ekonomisk fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm
2025-12-09
eller i hela Sverige
Vi söker dig tjej/kvinna som vill ha ett meningsfullt arbete som personlig assistent till 28 årig tjej med flerfunktionshinder. Vi söker dig som är en trygg person som kan arbeta självständigt men också som kan fungera som en del i en grupp med gemensamma arbetssätt. Du är självklart snäll och positiv men även pålitlig. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete men det är inget krav -det är dina personliga egenskaper som avgör om det här är ett arbete för dig. Du kommer komma in i ett team med lång erfarenhet av omvårdnad och personlig assistans.
Arbetet utförs huvudsakligen i hemmet. Arbetsuppgifterna innebär att vara hennes sällskap och stöttning vid alla dagliga moment så som omvårdnad, förflyttningar och övriga aktiviteter. Hon bor tillsammans med sin familj i en anpassad villa där även snäll hund ingår så du kan inte vara allergisk. Krav är att du är rökfri.
1 föräldraledighetsvikariat med tjänstgöringsgrad ca 75 % med schemalagd arbetstid dag, kväll samt var tredje helg. Någon journatt kan förekomma. Mer tid kan komma att erbjudas. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan märkt "TH" senast 2026-01-12 till arbetsgivaren via e-post: info.skaraborgsassistans.com
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret innan en ev. anställning. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi kommer höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Referenser efterfrågas.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 46 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare för våra egna assistenter medan SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""TH"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
, http://www.skaraborgsassistans.com
522 35 TIDAHOLM Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9636272