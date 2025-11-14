Kvinnlig assistent sökes till en 13-åring i Huskvarna (deltid/vikarie)
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Jönköping
, Mjölby
, Alingsås
, Motala
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad i en 13-årings liv?
Vi söker personliga assistenter - både för en fast tjänst (50-100%) och vikariat/extra vid behov
Varför bli en del av vårt team?
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du får mer än bara ett jobb. Som personlig assistent för en glad, aktiv och lekfull 13-åring får du chansen att:
Skapa minnen & sprida glädje:
Att få vara med och forma en ung persons vardag är något alldeles unikt. Du blir en viktig del av hans liv - och han av ditt. Med ditt engagemang och barnasinne sätter du leenden på både hans och ditt eget ansikte.
Utveckla din kreativitet:
Din påhittighet och initiativförmåga är värdefulla. Du kommer hitta på roliga och stimulerande aktiviteter som väcker hans nyfikenhet och stärker hans självförtroende.
Gör skillnad med din lyhördhet och trygghet:
Du behöver vara uppmärksam och kunna anpassa dig till hans behov. Du får stort ansvar och blir en trygg vuxen i hans vardag.
Personlig omvårdnad med stöd:
En del av uppdraget innebär personlig omvårdnad. Du får stöd från vårt erfarna team som introducerar dig i rutiner och ser till att du känner dig trygg och förberedd.
Flexibla arbetstider:
Vi vet hur viktigt det är med balans i livet. Därför anpassar vi gärna tjänstgöringsgraden efter din situation.
En varm gemenskap:
Hos oss blir du en del av ett litet, sammansvetsat team. Vi stöttar varandra och jobbar tillsammans för att skapa en trygg, positiv och utvecklande miljö - både för pojken och för oss assistenter.
Vi söker:
1. Personlig assistent, fast tjänst (50-100%)
2. Personlig assistent timvikariat som kan täcka upp vi sjukdom, ledighet, mm
• Arbetstider:
• Dag: 07.00-15.00 (vardag) eller 08.00-16.00 (helg)
• Kväll: 15.00-20.00
• Start: Snarast, enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
• Har någon form av erfarenhet av att arbeta inom vård, omsorg eller liknande - det är meriterande men inte ett krav
• Har undersköterskeutbildning eller liknande vårdbakgrund - stort plus, men inte ett måste
• Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
• Har barnasinnet kvar och gillar att hitta på saker
• Har god fysik och är icke-rökare
• Trivs med att jobba nära en person och känner dig bekväm med personlig omvårdnad
• Vill göra skillnad - på riktigt
Ansök nu!
Skicka in din ansökan och berätta kort om dig själv och varför du söker tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans skapa en vardag full av glädje, trygghet och utveckling. OBS!! Vi tar enbart ansökningar via denna sida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Felicia felicia@saandassistans.se Jobbnummer
9606205